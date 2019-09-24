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24 сентября 2019 года 11:03
Приоритет лучше отдать покупкам нефти - AMarkets
Приоритет лучше отдать покупкам нефти, говорится в комментарии AMarkets. Участники рынка опасаются, что рост напряженности на Ближнем Востоке в любой момент способен вернуть на финансовые площадки опасения за перебои поставок, которые ранее уже оказывали значительную поддержку котировкам "черного золота". Учитывая высокую вероятность возмездия со стороны Саудовской Аравии за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco, данные опасения более чем обоснованы. "Ближний Восток сохранит за собой статус главного катализатора цен на нефть, который необходимо учитывать при любых торговых решениях. На стороне продавцов нефти остается вероятность отмены торговых переговоров между США и Китаем, от исхода которых зависят перспективы мирового экономического роста. Тем не менее, поскольку состояться они должны в октябре, их влияние на рынок будет менее заметным, чем воздействие ближневосточного конфликта. На этом фоне приоритет лучше отдать покупкам нефти", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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24 сентября 2019 года 15:01
Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank. "Мы подозреваем, что к концу года... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:50
Рынок серебра неожиданно оживился в понедельник: цены выросли более чем на 3,5% и снова поднялись выше 18,5 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. "Факторы, способствовавшие данному ралли, определить довольно трудно, поскольку падение доходности американских облигаций было... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:26
Возобновление падения опережающих индикаторов по обрабатывающей промышленности Европы показывает, что динамика сектора пока не достигла своего дна, отмечается в комментарии Julius Baer. Особую обеспокоенность вызывает продолжающееся замедление в секторе услуг и падение общей деловой активности в... читать дальше
.24 сентября 2019 года 13:22
Котировки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель - Sberbank CIB
Сформировавшийся в последнее время боковой тренд на нефтяном и фондовом рынках продержится до вечера вторника, говорится в комментарии Sberbank CIB. Котировки Брент, по оценкам аналитика Михаила Шейбе, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель. Цены на нефть стабильны на фоне... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:55
Нефть перешла к снижению после данных от Reuters о том, что восстановлено уже 75% мощностей (4,3 млн барр./день) Саудовской Аравии, и ожидается к началу следующей недели восстановление до 100%, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. От нефти эксперт ждет удержания на... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:42
Фьючерсы на Brent сохраняют недельный торговый диапазон $63,5-65,5 за баррель и краткосрочно могут формировать "боковое" движение, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки начали неделю с позитивной динамики на фоне повышенной напряженности на Ближнем востоке из-за конфликта США... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:40
Нефтяные цены поддерживает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях США и Китая - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов корректируются вниз, оставаясь при этом на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTi - $58,4/bbl. По мнению аналитиков банка, поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:24
Нефтяные фьючерсы утром во вторник теряют около 0,5%, после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны, опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой, получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской... читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению. читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:19
Нефть находится на уровне 64,4 доллара за баррель. Пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, покупать страшновато - если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть краткосрочно может просесть в... читать дальше
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