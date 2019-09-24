Приоритет лучше отдать покупкам нефти - AMarkets

Приоритет лучше отдать покупкам нефти, говорится в комментарии AMarkets.

Участники рынка опасаются, что рост напряженности на Ближнем Востоке в любой момент способен вернуть на финансовые площадки опасения за перебои поставок, которые ранее уже оказывали значительную поддержку котировкам "черного золота". Учитывая высокую вероятность возмездия со стороны Саудовской Аравии за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco, данные опасения более чем обоснованы.

"Ближний Восток сохранит за собой статус главного катализатора цен на нефть, который необходимо учитывать при любых торговых решениях. На стороне продавцов нефти остается вероятность отмены торговых переговоров между США и Китаем, от исхода которых зависят перспективы мирового экономического роста. Тем не менее, поскольку состояться они должны в октябре, их влияние на рынок будет менее заметным, чем воздействие ближневосточного конфликта. На этом фоне приоритет лучше отдать покупкам нефти", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.