От нефти ждем удержания на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть перешла к снижению после данных от Reuters о том, что восстановлено уже 75% мощностей (4,3 млн барр./день) Саудовской Аравии, и ожидается к началу следующей недели восстановление до 100%, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. От нефти эксперт ждет удержания на текущей неделе в диапазоне 60-65 долл./барр.

"Если принять это за базовый сценарий, то геополитическая премия в цене нефти схлопнется (мы ее оцениваем в 5-7 долл./барр.), что вернет цены на нефть обратно к 60 долл./барр. и ниже, - полагает Екатерина Крылова. - Мы не закладываемся в настоящий момент на военный сценарий – то есть не ждем продолжения атак и вовлечения США в военные действия против Ирана напрямую. Но в случае повторной атаки аналогичной силы восполнить нехватку нефти можно будет путем распечатывания стратегических запасов США и/или отмены сделки ОПЕК+".