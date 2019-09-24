Brent сохраняет недельный торговый диапазон в $63,5-65,5 за баррель - БКС

Фьючерсы на Brent сохраняют недельный торговый диапазон $63,5-65,5 за баррель и краткосрочно могут формировать "боковое" движение, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Нефтяные котировки начали неделю с позитивной динамики на фоне повышенной напряженности на Ближнем востоке из-за конфликта США и Ирана. Новые санкции со стороны США и расширение военного присутствия в регионе Персидского залива создают риски военных столкновений и угрозу перебоев нефтяных поставок. Через Ормузский пролив - единственный морской путь из Персидского залива, контролируемый ОАЭ и Ираном - проходит около 20% всех нефтяных поставок мира.

В целом рынки успокоились после форс-мажора в Саудовской Аравии и котировки Brent торгуются с премией к ценам до падения добычи в королевстве.

Во вторник с утра цены находятся под умеренным давлением на фоне слабой статистики по деловой активности в Японии. Замедление мировой экономики - одна из ключевой темы на нефтяных рынках, которая грозит замедлением спроса и дисбалансом на стороне предложения. В этих условиях участники рынка внимательно следят за макроэкономическими показателями, особенно в азиатских странах, отслеживая сигналы о состоянии экономики.

"Фьючерсы на Brent теряют около 0,5%, однако сохраняют недельный торговый диапазон $63,5-65,5 за баррель. Краткосрочно в отсутствие новых шоков котировки могут формировать "боковое" движение, но в целом риски смещены в сторону роста", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.