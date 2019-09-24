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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные цены поддерживает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях США и Китая - "Нордеа Банк"
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24 сентября 2019 года 10:40
Нефтяные цены поддерживает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях США и Китая - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов корректируются вниз, оставаясь при этом на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTi - $58,4/bbl. По мнению аналитиков банка, поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях между США и Китаем. Локальной темой, остающейся в центре внимание участников рынка, являются отношения между США и Ираном, которые заметно обострились после вооруженной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, вчера стало известно, что президент США Д. Трамп не будет встречаться с лидером Ирана на полях Генассамблеи ООН в рамках текущей недели. "Таким образом, геополитика по-прежнему позволяет ценам на нефть оставаться заметно выше $60/bbl, - заключают эксперты "Нордеа Банка". Отметим, что сегодня будет опубликована предварительная статистика от API по запасам сырой нефти в Штатах. Публикация данных запланирована на 23:30 (мск)".
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24 сентября 2019 года 15:01
Перед концом квартала, похоже, рынку не хватает катализаторов, и, прежде чем принимать торговые риски, он хочет дождаться обстановки после государственных праздников в Китае и выяснения американо-китайских торговых отношений, отмечается в обзоре Saxo Bank. "Мы подозреваем, что к концу года... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:50
Рынок серебра неожиданно оживился в понедельник: цены выросли более чем на 3,5% и снова поднялись выше 18,5 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. "Факторы, способствовавшие данному ралли, определить довольно трудно, поскольку падение доходности американских облигаций было... читать дальше
.24 сентября 2019 года 14:26
Возобновление падения опережающих индикаторов по обрабатывающей промышленности Европы показывает, что динамика сектора пока не достигла своего дна, отмечается в комментарии Julius Baer. Особую обеспокоенность вызывает продолжающееся замедление в секторе услуг и падение общей деловой активности в... читать дальше
.24 сентября 2019 года 13:22
Котировки Brent, скорее всего, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель - Sberbank CIB
Сформировавшийся в последнее время боковой тренд на нефтяном и фондовом рынках продержится до вечера вторника, говорится в комментарии Sberbank CIB. Котировки Брент, по оценкам аналитика Михаила Шейбе, продолжат колебаться в диапазоне $64,00-65,00 за баррель. Цены на нефть стабильны на фоне... читать дальше
.24 сентября 2019 года 11:03
Приоритет лучше отдать покупкам нефти, говорится в комментарии AMarkets. Участники рынка опасаются, что рост напряженности на Ближнем Востоке в любой момент способен вернуть на финансовые площадки опасения за перебои поставок, которые ранее уже оказывали значительную поддержку котировкам... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:55
Нефть перешла к снижению после данных от Reuters о том, что восстановлено уже 75% мощностей (4,3 млн барр./день) Саудовской Аравии, и ожидается к началу следующей недели восстановление до 100%, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. От нефти эксперт ждет удержания на... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:42
Фьючерсы на Brent сохраняют недельный торговый диапазон $63,5-65,5 за баррель и краткосрочно могут формировать "боковое" движение, говорится в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки начали неделю с позитивной динамики на фоне повышенной напряженности на Ближнем востоке из-за конфликта США... читать дальше
.24 сентября 2019 года 10:24
Нефтяные фьючерсы утром во вторник теряют около 0,5%, после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны, опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой, получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской... читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:32
Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению. читать дальше
.24 сентября 2019 года 09:19
Нефть находится на уровне 64,4 доллара за баррель. Пока не прояснится вопрос, насколько быстро Саудовская Аравия оправится от террористической атаки, покупать страшновато - если ремонт разрушенных мощностей действительно удастся завершить до конца сентября, то нефть краткосрочно может просесть в... читать дальше
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