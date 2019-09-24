Нефтяные цены поддерживает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях США и Китая - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов корректируются вниз, оставаясь при этом на комфортных уровнях, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,4/bbl, WTi - $58,4/bbl. По мнению аналитиков банка, поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне потепления в отношениях между США и Китаем.

Локальной темой, остающейся в центре внимание участников рынка, являются отношения между США и Ираном, которые заметно обострились после вооруженной атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Так, вчера стало известно, что президент США Д. Трамп не будет встречаться с лидером Ирана на полях Генассамблеи ООН в рамках текущей недели. "Таким образом, геополитика по-прежнему позволяет ценам на нефть оставаться заметно выше $60/bbl, - заключают эксперты "Нордеа Банка". Отметим, что сегодня будет опубликована предварительная статистика от API по запасам сырой нефти в Штатах. Публикация данных запланирована на 23:30 (мск)".