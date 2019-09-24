Инвесторы не могут определиться с направлением движения цен на нефть - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные фьючерсы утром во вторник теряют около 0,5%, после повышения накануне. Инвесторы не могут определиться с направлением движения, с одной стороны, опасаясь за состояние мировой экономики и перспективы спроса, а с другой, получая поддержку от более ограниченного предложения в Саудовской Аравии, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Цены на нефть Brent удерживают поддержку 63,80 доллара, а котировки WTI все еще консолидируются у сопротивления 58,70 доллара. Во вторник и среду внимание участников рынка переключится на данные по запасам в США.