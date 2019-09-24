В паре с долларом рубль, вероятно, находится вблизи пределов укрепления в настоящий момент - "Нордеа Банк"

В паре с долларом рубль, вероятно, находится вблизи пределов укрепления в настоящий момент, для достижения более крепких уровней необходимо получение значимых позитивных новостей по торговым переговорам, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Такой сценарий пока выглядит менее вероятным, чем дальнейшее затягивание момента заключения сделки с сохранением повышенной геополитической неопределенности, полагают эксперты банка. Приближение завтрашнего пика налоговых платежей остается умеренным локальным фактором поддержки для российской валюты.

Российская валюта накануне продемонстрировала заметное укрепление в паре с евро (0.5%) по факту публикации крайне слабой статистики по индексам деловой активности PMI в Европе, оказавшей повсеместное давление на европейскую валюту.

"Потенциал укрепления рубля в паре с евро сохраняется, - отмечают эксперты "Нордеа Банка". - Сегодня поводом для этого может стать публикация индекса деловых ожиданий и настроений от IFO по Германии, которая вряд ли порадует рынки с учетом тех негативных данных которые были опубликованы накануне".

В ближайшие недели на рынке, вероятно, начнут формироваться ожидания запуска более активной программы монетарного стимулирования от ЕЦБ, например, в форме наращивания ежемесячных объемов покупок активов (текущий объем 20 млрд евро в месяц). Это традиционно оказывает давление на европейскую валюту.