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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доля российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменилась - "ВТБ Капитал"
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23 сентября 2019 года 17:58
Доля российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменилась - "ВТБ Капитал"
Согласно расчетам экспертов "ВТБ Капитала", основанным на данных ЦБ, вложения российских институциональных инвесторов в ОФЗ за 1п19 практически не изменились, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Как мы отмечали, в 1п19 основное влияние на рынок оказала активность иностранных инвесторов и локальных банков. По нашим оценкам, за это время первые приобрели ОФЗ на 760 млрд руб. в чистом выражении, вторые - на 355 млрд руб.", - указывают эксперты "ВТБ Капитал". Также в обзоре отмечается, что Банк России в пятницу опубликовал отчет об активности российских негосударственных пенсионных фондов на рынке ОФЗ во 2к19. По данным ЦБ, за этот период НПФ сократили свой портфель ОФЗ на 14 млрд руб., в результате чего доля последних в портфелях пенсионных сбережений НПФ снизилась до 33,3% против 35,1% на конец 1к19. Общая доля на рынке ОФЗ снизилась на 2 пп по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13%. В то же время НПФ активно покупали корпоративные облигации, чистый объем инвестиций в которые во 2к19 составил 157 млрд руб. По сравнению с 1к19 доля корпоративных бумаг в портфелях пенсионных сбережений НПФ повысилась на 4 пп, до 52%.
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23 сентября 2019 года 17:12
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.23 сентября 2019 года 14:52
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.23 сентября 2019 года 14:23
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.23 сентября 2019 года 12:43
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.23 сентября 2019 года 12:00
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.23 сентября 2019 года 10:54
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.23 сентября 2019 года 10:32
Котировки Brent находятся в районе $64,5-65 за баррель. Краткосрочно в отсутствие новых шоков котировки могут формировать "боковое" движение, но в целом риски смещены в сторону роста, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. читать дальше
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