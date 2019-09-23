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23 сентября 2019 года 17:34
БКС Глобал Маркетс снизил оценку GDR Globaltrans на 8%, подтвердив рейтинг "держать"
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную цену глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $11 до $12 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. При этом рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. "Относительно пиковых значений первого квартала 2019 года арендные ставки на рынке полувагонов в сентябре упали на 12% - до 1700 рублей в сутки. Увеличение парка в сочетании с незначительным числом выведенных из эксплуатации полувагонов обеспечило прирост на заметные 5% с начала года (25700 полувагонов) и привело к расширению профицита. Тем не менее мы полагаем, что снижение арендных ставок на рынке полувагонов ограниченно 6-10%; ставки поддержат рост расходов на техобслуживание (+24% в сентябре против января 2019 года) и продолжающаяся консолидация отрасли", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что ухудшение рыночных условий, скорее всего, не окажет заметного влияния на финансовые показатели Globaltrans за 2019 год, так как больше половины выручки компании обеспечено долгосрочными контрактами. Снижение ставок аренды и тарифов окажет более заметное влияние на результаты в 2020 году и последующие годы, полагает Егазарян. "Мы повышаем прогноз EBITDA Globaltrans в 2019 году на 10%, так как показатели за первую половину этого года оказались выше ожиданий. Вместе с тем, учитывая наш консервативный взгляд на рынок и среднесрочной перспективе, оценка EBITDA на 2020-2021 годы понижена на 1-7%", - пишет она. По мнению аналитика, ухудшение рыночных условий не несет рисков для дивидендов в краткосрочной перспективе. "Дивиденды остаются основой инвестиционного кейса Globaltrans", - подчеркивает Егазарян. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $11,24 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,83 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Globaltrans Inv
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23 сентября 2019 года 17:12
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