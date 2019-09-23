До конца этого года не исключено еще одно понижение ставки ЦБ - Альфа-банк

Рост опасений по поводу замедления мирового роста может вызвать еще одно понижение ставки до конца этого года до 6,75%, говорится в комментарии Альфа-банка Наталья Орлова. "Независимо от того, на каком уровне ставки остановится ЦБ в конце этого года, мы по-прежнему ожидаем, что она сохранится на уровне 6,5% большую часть 2020 г., - отмечает эксперт.

На заседании 6 сентября ЦБ понизил ключевую ставку до 7,0%, то есть до верхнего значения диапазона нейтральной ставки. Риск продолжающегося ускорения бюджетных расходов до конца этого года – веский аргумент в пользу сохранения ставки без изменений вплоть до 1К20.