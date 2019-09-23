Геополитика не позволяет нефти выбрать направление - БКС

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке становится наиболее серьёзным фактором неопределенности для нефтяного рынка, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. В настоящий момент особое беспокойство вызывает вопрос того, как Иран ответит на новый раунд жестких санкций со стороны США.

Санкции в отношении иранского Нацбанка и резервного фонда, на взгляд эксперта, нанесут серьезный удар иранской экономике, которая уже лишена значительного драйвера роста в виде ограничений экспортной компоненты. Наиболее опасным в данной ситуации аналитику "БКС Премьер" видится тот факт, что Иран сейчас де-факто "загоняют в угол", а в этом положении от республики можно ожидать весьма радикальных действий.

"На наш взгляд, также выросли риски активизации террористической активности в ближневосточном регионе, - комментирует Антон Покатович. - В этой связи мы ожидаем сохранения геополитической премии в нефтяных ценах и ее возможного роста до конца осени. По нашим оценкам, текущий процесс возвращения Ирану роли "мирового злодея" является глобальным и может привести к значительным изменениям геополитической обстановки на нефтяном рынке. Почти любые витки эскалации в данной плоскости могут приводить к увлечению риск-премии в котировках нефти на $2-4. В перспективе недели мы ожидаем движения нефтяных цен в широком диапазоне $63-67".