HSBC снизил рейтинг GDR Татнефти до "продавать" и оценку на 4,5%

HSBC понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Татнефти" (MOEX: TATN) с $67 до $64 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Татнефти", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $72,03 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $69,26 за штуку.