Главной темой недели станет публикация очередных индексов деловой активности (PMI) в ведущих экономиках - "ВТБ Капитал"

Главной темой недели станет публикация очередных индексов деловой активности (PMI) в ведущих экономиках, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". В последние месяцы динамика PMI указывает на продолжающееся замедление экономического роста, не давая никаких сигналов к развороту тенденции – особенно в еврозоне, Японии и Китае.