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Главная / Аналитикам / Аналитика / Не стоит придавать большого значения комментариям ЦБ РФ относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой - Райффайзенбанк
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23 сентября 2019 года 15:20
Не стоит придавать большого значения комментариям ЦБ РФ относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой - Райффайзенбанк
Не стоит придавать большого значения комментариям относительно нейтральной ставки для прогнозирования ключевой, т.к. последние годы мы видим, что решения ЦБ во многом основаны на оценке текущих рисков (data-dependency), и крайне сложно усмотреть некую траекторию по ключевой ставке, которой бы ЦБ последовательно придерживался в течение долгого времени, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Разговоры о нейтральном уровне ставки для экономики России носят еще более теоретический характер (по сравнению, например, с экономикой США), т.к. ключевая ставка подвержена влиянию многочисленных рисков и может долгое время отклоняться от нейтрального диапазона, - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов. - Например, реализация негативных внешних рисков заставит ЦБ ужесточить политику, тогда как длительная стагнация потребительского сектора может загнать инфляцию ниже цели на длительный период (что потребует от ЦБ существенного смягчения политики), при этом в обоих случаях оценка нейтральной ставки может не поменяться".
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23 сентября 2019 года 17:12
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке становится наиболее серьёзным фактором неопределенности для нефтяного рынка, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. В настоящий момент особое беспокойство вызывает вопрос того, как Иран ответит на новый раунд жестких... читать дальше
.23 сентября 2019 года 14:52
Julius Baer повышает оценку по американским компаниям с малой капитализацией с "нейтральной" до "выше рынка" на фоне значительного улучшения фундаментальной картины, сообщается в комментарии Julius Baer. "Интересно, что этот сегмент ожидал доходность казначейских облигаций на уровне менее 0,5%,... читать дальше
.23 сентября 2019 года 14:23
При сохранении нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото останутся в диапазоне $1 515-1 520 за унцию - Sberbank CIB
В случае сохранения нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1 515-1 520 за унцию, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой. В течение понедельника ожидается большое количество... читать дальше
.23 сентября 2019 года 14:07
Мировые рынки продолжают готовиться к ухудшению ситуации в глобальной экономике, торговле и, возможно, в политике - "БКС Глобал Маркетс"
Еще 2-3 года назад скоординированное смягчение политики мировыми центробанками стало бы поводом для роста оптимизма на торговых площадках, отмечается в комментарии главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. "Однако в текущих условиях такие шаги лишь воспринимаются... читать дальше
.23 сентября 2019 года 13:53
Для евро, как и для британского фунта, большим испытанием могут стать события конца октября, когда, как продолжает утверждать британский премьер Джонсон, Великобритания покинет ЕС со сделкой или без нее, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В течение недели курс евро изменился незначительно... читать дальше
.23 сентября 2019 года 13:40
Нефть и золото на этой неделе могут опередить другие классы активов, сообщается в комментарии ITI Capital. "Мы считаем, что цены на нефть могут восстановиться на этой неделе из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке после введения США жестких санкций против Ирана по аналогии с 2005 г. при... читать дальше
.23 сентября 2019 года 12:43
Внимание трейдеров традиционно привлекут данные по запасам нефти от API и Минэнерго США - "Нордеа Банк"
На предстоящей неделе внимание традиционно привлекут данные по запасам нефти от API (вторник) и Минэнерго США (среда). Геополитика позволит ценам на нефть в ближайшее время закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки консолидируются вблизи отметки $65/bbl, в... читать дальше
.23 сентября 2019 года 12:00
Нефть продолжает предпринимать попытки пробить верхнюю границу диапазона 60-65 долл./барр. и закрепиться выше на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. США усиливает военное присутствие в регионе, опасаясь новых атак со стороны Ирана. Также дополнительно усилены... читать дальше
.23 сентября 2019 года 10:54
Ценовая динамика нефти остается вялой несколько сессий подряд, явно указывая на нерешительность трейдеров, которым никак не удается определиться с вектором дальнейшего движения цен, сообщается в комментарии AMarkets. Пятничную активность продавцов можно объяснить ростом доллара, а также... читать дальше
.23 сентября 2019 года 10:32
Котировки Brent находятся в районе $64,5-65 за баррель. Краткосрочно в отсутствие новых шоков котировки могут формировать "боковое" движение, но в целом риски смещены в сторону роста, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. читать дальше
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