Евро и фунт: фактор Брекзита без соглашения не учтен в ценах - "БКС Глобал Маркетс"

Для евро, как и для британского фунта, большим испытанием могут стать события конца октября, когда, как продолжает утверждать британский премьер Джонсон, Великобритания покинет ЕС со сделкой или без нее, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

В течение недели курс евро изменился незначительно – решение ФРС о снижении ставки было заранее учтено в котировках валютного рынка. Однако для евро, как и для британского фунта, большим испытанием могут стать события конца октября, когда, как продолжает утверждать британский премьер Джонсон, Великобритания покинет ЕС со сделкой или без нее.

Динамика евро и GBP последних недель однозначно говорит о том, что рынки не закладывают в оценки валют выход без соглашения. По всей видимости, базовым сценарием является новая отсрочка Брекзита или достижение "мягкой" сделки с ЕС (что позволит обойти острый вопрос ирландской границы). Тем не менее, нельзя полностью исключать и варианта выхода Великобритании из Союза без соглашения. "Если вероятность такого варианта станет расти, то в оставшиеся 5 недель до срока Брекзита мы можем увидеть довольно резкую негативную реакцию в котировках евро и фунта", - предупреждают в "БКС Глобал Маркетс".