Приближение пика квартальных налоговых выплат поддержит спрос на рубли и обеспечит стабильность - "БКС Глобал Маркетс"

На предстоящей неделе приближение пика квартальных налоговых выплат поддержит спрос на рубли и обеспечит стабильность его курса, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Курс рубля мало отреагировал на скачки в цене нефти, вызванные событиями в Саудовской Аравии: если в течение недели рост нефтяных котировок составлял 5-15%, то укрепление курса рубля не превышало 1,2%.

К завершению торгов в пятницу 20 сентября российская валюта стоила RUB 64,01/$ (13 сентября курс закрытия составлял RUB 64,34/$). Интересно, что рост курса в предыдущие две недели был намного более внушительным, что говорит о том, что в текущих условиях на динамику российской валюты большее влияние оказывают потоки капитала и решения мировых центробанков, чем цены на нефть, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

"На предстоящей неделе приближение пика квартальных налоговых выплат поддержит спрос на рубли и обеспечит стабильность его курса. Однако наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы считаем, что рубль продолжит торговаться на уровнях около 65/$ (плюс/минус 2 рубля) и на конец года его курс составит 64,70/$. Мы продолжаем считать, что на оставшихся в 2019 г. двух заседаниях ЦБ решит оставить ключевую ставку неизменной, даже несмотря на ожидаемое существенное замедление инфляции. На наш взгляд, ЦБ может вернуться к вопросу о снижении ставки лишь в начале 2020 г." - отмечают в "БКС Глобал Маркетс".