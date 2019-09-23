Внимание трейдеров традиционно привлекут данные по запасам нефти от API и Минэнерго США - "Нордеа Банк"

На предстоящей неделе внимание традиционно привлекут данные по запасам нефти от API (вторник) и Минэнерго США (среда). Геополитика позволит ценам на нефть в ближайшее время закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки консолидируются вблизи отметки $65/bbl, в то время как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной.

В пятницу стало известно, что США ввели санкции против Национального банка Ирана в связи с причастностью иранских военных к атаке на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии неделей ранее. В результате принятых санкций вся собственность и все активы иранского центрального банка в США должны быть заморожены. Таким образом, отношения между США и Ираном остаются достаточно напряженными.

На предстоящей неделе пройдет очередная сессия Генассамблеи ООН, на которой в том числе будет обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе.

"Мы по-прежнему считаем, что геополитика позволит ценам на нефть в ближайшее время закрепиться выше $60/bbl. На предстоящей неделе внимание традиционно привлекут данные по запасам нефти от API (вторник) и Минэнерго США (среда)", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".