До конца сентября рублевые облигации будут торговаться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

До конца сентября, по мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршина, рублевые облигации будут торговаться вблизи текущих уровней. Замедление инфляции в октябре может усилить ожидания по снижению ключевой ставки. До конца года виден потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до уровня 6,75% годовых