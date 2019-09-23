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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца сентября рублевые облигации будут торговаться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
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23 сентября 2019 года 12:20
До конца сентября рублевые облигации будут торговаться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
До конца сентября, по мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршина, рублевые облигации будут торговаться вблизи текущих уровней. Замедление инфляции в октябре может усилить ожидания по снижению ключевой ставки. До конца года виден потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ до уровня 6,75% годовых
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23 сентября 2019 года 17:12
Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке становится наиболее серьёзным фактором неопределенности для нефтяного рынка, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. В настоящий момент особое беспокойство вызывает вопрос того, как Иран ответит на новый раунд жестких... читать дальше
.23 сентября 2019 года 14:52
Julius Baer повышает оценку по американским компаниям с малой капитализацией с "нейтральной" до "выше рынка" на фоне значительного улучшения фундаментальной картины, сообщается в комментарии Julius Baer. "Интересно, что этот сегмент ожидал доходность казначейских облигаций на уровне менее 0,5%,... читать дальше
.23 сентября 2019 года 14:23
При сохранении нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото останутся в диапазоне $1 515-1 520 за унцию - Sberbank CIB
В случае сохранения нейтрального политического фона и выхода в США благоприятных данных цены на золото, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1 515-1 520 за унцию, говорится в комментарии аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой. В течение понедельника ожидается большое количество... читать дальше
.23 сентября 2019 года 14:07
Мировые рынки продолжают готовиться к ухудшению ситуации в глобальной экономике, торговле и, возможно, в политике - "БКС Глобал Маркетс"
Еще 2-3 года назад скоординированное смягчение политики мировыми центробанками стало бы поводом для роста оптимизма на торговых площадках, отмечается в комментарии главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. "Однако в текущих условиях такие шаги лишь воспринимаются... читать дальше
.23 сентября 2019 года 13:53
Для евро, как и для британского фунта, большим испытанием могут стать события конца октября, когда, как продолжает утверждать британский премьер Джонсон, Великобритания покинет ЕС со сделкой или без нее, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В течение недели курс евро изменился незначительно... читать дальше
.23 сентября 2019 года 13:40
Нефть и золото на этой неделе могут опередить другие классы активов, сообщается в комментарии ITI Capital. "Мы считаем, что цены на нефть могут восстановиться на этой неделе из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке после введения США жестких санкций против Ирана по аналогии с 2005 г. при... читать дальше
.23 сентября 2019 года 12:43
Внимание трейдеров традиционно привлекут данные по запасам нефти от API и Минэнерго США - "Нордеа Банк"
На предстоящей неделе внимание традиционно привлекут данные по запасам нефти от API (вторник) и Минэнерго США (среда). Геополитика позволит ценам на нефть в ближайшее время закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки консолидируются вблизи отметки $65/bbl, в... читать дальше
.23 сентября 2019 года 12:00
Нефть продолжает предпринимать попытки пробить верхнюю границу диапазона 60-65 долл./барр. и закрепиться выше на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. США усиливает военное присутствие в регионе, опасаясь новых атак со стороны Ирана. Также дополнительно усилены... читать дальше
.23 сентября 2019 года 10:54
Ценовая динамика нефти остается вялой несколько сессий подряд, явно указывая на нерешительность трейдеров, которым никак не удается определиться с вектором дальнейшего движения цен, сообщается в комментарии AMarkets. Пятничную активность продавцов можно объяснить ростом доллара, а также... читать дальше
.23 сентября 2019 года 10:32
Котировки Brent находятся в районе $64,5-65 за баррель. Краткосрочно в отсутствие новых шоков котировки могут формировать "боковое" движение, но в целом риски смещены в сторону роста, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. читать дальше
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