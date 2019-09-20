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20 сентября 2019 года 18:28
Ведущие мировые центробанки продолжают передавать эстафету по смягчению денежно-кредитной политики - ИК "Велес Капитал"
В первой половине торгов в пятницу рубль демонстрировал укрепление наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Повышению аппетиту инвесторов к риску в том числе способствовало утреннее решение Банка Китая снизить базовую процентную ставку (LPR) с 4,25% до 4,2% годовых, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Таким образом, ведущие мировые центробанки продолжают передавать эстафету по смягчению денежно-кредитной политики, поддерживая тем самым финансовые рынки. Цены на нефть к началу второй половины дня также находились в плюсе, однако учитывая в целом сохраняющуюся волатильность на рынке нефти, участники российского валютного рынка при покупке рублей в меньшей степени ориентировались на динамику сырья, отмечает эксперт ИК "Велес Капитал". Однако в течение дня постепенно усиливалось преимущество доллара в парах с основными валютами на forex. К 18:00 индекс доллара DXY прибавлял порядка 0,3%, в том числе пара евро/доллар вновь была близка к тому, чтобы оказаться ниже уровня 1,10. На развивающихся рынках рубль и заметная часть валют все еще оставались в плюсе к доллару, однако заметно сократили свое преимущество из-за укрепления USD по индексу DXY. "Дополнительным фактором поддержки рубля в ближайшие дни выступят крупные налоговые платежи, - прогнозирует Юрий Кравченко. - Окончательные расчеты по основным платежам в бюджет (НДС, НДПИ и акцизы) намечены на середину следующей недели (объем платежей может превысить 1 трлн руб.), однако конвертация валютной выручки в рамках подготовки к этим платежам, вероятно, уже оказывает поддержку отечественной валюте".
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