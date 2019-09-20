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20 сентября 2019 года 17:18
По-прежнему ждем краткосрочного укрепления доллара - "ВТБ Капитал Форекс"
До конца сентября доллар еще покажет краткосрочный рост, а пара евро-доллар может опуститься ненадолго ниже 1,09, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. "Это может выглядеть парадоксальным - евро-доллар не стал падать ни по итогам решения ЕЦБ 12 сентября, ни по итогам решения ФРС 18 сентября, хотя для этого были все поводы, - отмечает эксперт банка. - Теперь, когда до выхода ключевой статистики за сентябрь по экономике США еще больше 10 дней, новостных поводов для движений нет. Внизу находятся спекулятивные цели, ниже дважды устоявшей поддержки 1,0925 наверняка находятся стопы у "быков" по евро. Вот туда, вероятно, и пойдет рынок". За последние сутки на рынке была только одна значимая новость - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер неожиданно заявил о возможности достижения соглашения с Великобританией по выходу из ЕС до 31 октября, сообщается в комментарии Алексея Михеева. Фунт стерлингов на этом вырос против доллара до 1,2580 - это самый высокий уровень с середины июля. Затем министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что сделка "не близка", и фунт начал снижаться. Канадский, австралийский, новозеландский доллары падают к американскому доллару уже несколько дней. А евро-доллар в последние дни стоял в "боковике" вокруг отметки 1,1050, но днем в пятницу все же пошел вниз, спустившись до 1,1030. "Неудивительно, что доллар растет, учитывая дефицит ликвидности на денежном рынке США, который вынуждает ФРС выходить уже четвертый день подряд с интервенциями на рынке однодневного репо, чтобы не допустить чрезмерного роста ставок овернайт", - заключает эксперт "ВТБ Капитал Форекс".
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20 сентября 2019 года 16:34
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.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:54
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.20 сентября 2019 года 10:36
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.20 сентября 2019 года 10:25
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.20 сентября 2019 года 09:40
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.20 сентября 2019 года 09:18
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.19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:26
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