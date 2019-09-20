.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяная поддержка рубля может оказаться недолговечной - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 сентября 2019 года 16:55
Нефтяная поддержка рубля может оказаться недолговечной - БКС
На будущей неделе рубль будет поддерживаться налоговым периодом, а также повышенной конъюнктурой нефтяных цен на фоне развития ближневосточных событий, говорится в комментарии "БКС Премьер". С одной стороны, пока геополитическая ситуация в регионе напряженная, но стороны при этом воздерживаются от каких-либо масштабных милитаризованных действий, нефтяные котировки будут получать соответствующую риск-премию. Следовательно, и рубль будет получать определенную поддержку. С другой стороны, если дело дойдет до военных столкновений, рыночные "риск-аппетиты" могут оказаться под значительным давлением. Глобально рынки продолжают оценивать обновлённый взгляд ФРС на перспективу дальнейшего смягчения ДКП. Если ожидания инвесторов будут двигаться навстречу еще одному снижению ставки ФРС в этом году, то рынки могут получить дополнительную поддержку, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Правда, открытым остается вопрос о возобновлении программы QE в США. На сентябрьском заседании Федрезерв в очередной раз ограничился лишь намеком на возможное возобновление действия программы смягчения, а до тех пор пока в Штатах вновь не будет запущен "печатный станок", не ожидается реализация активного рыночного роста. В предстоящие дни влияние на активы развивающихся стран может оказать новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и Китая. Прорывов здесь не будет, но даже некоторые подвижки могут транслироваться в дискретный подъем "риск-аппетитов". Также на предстоящей неделе Минфин продолжит успешное размещение ОФЗ, что окажет рублю косвенную поддержку. "В результате на следующей неделе мы ожидаем движения курса рубля в широком диапазоне 63,3-65 за доллар", - заключает А. Покатович.
.
20 сентября 2019 года 16:34
Нефтяные цены держатся в небольшом "плюсе", прибавляя чуть менее 1% на фоне неопределенности с предложением в Саудовской Аравии, котировки Brent пытаются удержать важную поддержку, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Пока до конца не ясно, действительно ли королевство способно уже к... читать дальше
.20 сентября 2019 года 13:18
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры. Позицию Саудовской Аравии подтвердил постпред при ООН Абдалла... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:54
Возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки продолжают умеренно расти в утренние часы пятницы. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:36
Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:25
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:18
Нефть в четверг уверенно отскочила, но закрепиться выше 65 долларов не смогла. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым"... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:26
После нескольких лет избыточной ликвидности на рынке, когда цена денег не определялась спросом и предложением, а диктовалась процентной ставкой ФРС по избыточным резервам, мы можем вернуться к старым добрым временам торговли на денежном рынке, говорится в комментарии Julius Baer. Это означает, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.