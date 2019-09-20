У рубля есть шансы на укрепление до 62-63 за доллар - "Открытие Брокер"

Перспективы укрепления рубля в сторону 62-63 за доллар достаточно высокие, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль продолжил укрепляться, чему способствовала нефть и сложившаяся разница в ставках. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,03%, недельная - 7,08%, а месячная - 7,12%. У рубля сохраняется его высокая положительная доходность (ставка минус инфляция), что выгодно его отличает от большинства валют. Даже доходность американского рынка долговых обязательств не покрывает инфляцию в США, что, соответственно, стимулирует к инвестициям долларового капитала в более доходные инструменты. Данная тенденция может сохраниться довольно долго и перспективы укрепления рубля в сторону 62-63 за доллар достаточно высокие, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.