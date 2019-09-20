USD/RUB: сохраняется сценарий консолидации в рамках 63,48-64,5 - БКС

По паре USD/RUB пока сохраняется сценарий консолидации в рамках диапазона 63,48-64,5, говорится в комментарии "БКС Брокер".

В пятницу внешний фон является умеренно благоприятным, многие рисковые активы постепенно ускоряют рост. Большинство развивающихся валют также демонстрирует восходящую динамику. Поэтому рубль с открытия устремился вверх, приближаясь к полуторамесячным максимумам по отношению к бивалютной корзине.

Оптимистичные настроения на мировых рынках вызваны позитивными ожиданиями, связанными с начавшимся вчера двухдневным раундом подготовительных торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в американских СМИ появилась новость о том, что Штаты временно освободят от введенных пошлин более 400 видов китайских товаров, о чем официально должно быть объявлено сегодня.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI в начале торгов повышался, после чего растерял почти все дневные достижения, при этом оставаясь недалеко от исторической вершины.

"Пара USD/RUB продолжает опускаться к горизонтальной области поддержки 63,48-63,58. Тем не менее, пока сохраняется сценарий консолидации в рамках диапазона 63,48-64,5. Закрытие "часовой свечки" за одной из этих границ будет свидетельствовать о формировании более устойчивого и направленного движения", - заключает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.