"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для ADS HeadHunter до "продавать"

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"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $19 за штуку.

Как отмечают аналитики, текущие ценовые уровни ADS рекрутингового сервиса, хотя и отражают сильные фундаментальные характеристики, не учитывают риски конкуренции, регулирования, макроконъюнктуры и навеса предложения.

"Конкуренция пока не повлияла на рост выручки HeadHunter, однако такие риски есть: их усиление возможно ближе к концу 2019 года - началу 2020 года по мере того, как новые конкуренты (включая Сбербанк (MOEX: SBER), "Яндекс" (MOEX: YNDX), Mail.ru) переходят от разработки продуктов к их продвижению на рынок. Регуляторный риск, связанный с антимонопольным расследованием, также не исчез, и по нашему мнению, ясность может появиться к концу года. В отношении макроэкономических рисков HeadHunter отмечает, что его клиенты испытывают такое давление и либо не увеличивают численность персонала (нанимают только кандидатов на замену), либо применяют жесткий подход к расходам на наем. С одной стороны, такая ситуация играет на руку Headhunter, поскольку заставляет работодателей искать более эффективные инструменты найма, которые компания и предоставляет, но с другой стороны, ограничивает возможности повышения цен (один из ключевых фактор долгосрочного роста). Кроме того, период запрета на продажу акций HaedHunter (lock-up) для основных акционеров истекает в начале ноября, что создает риск навеса", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $20,92 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $19,68 за штуку.