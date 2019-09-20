"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для ADS HeadHunter до "продавать"

"БКС Глобал Маркетс" понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $19 за штуку.