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20 сентября 2019 года 13:55
На будущей неделе индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2775-2820 пунктов - БКС
В пятницу индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, к значениям недельной давности, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. По оценкам эксперта, на будущей неделе индекс МосБиржи может формироваться в диапазоне 2775-2820 пунктов. Покупки носят сдержанный выборочный характер, а наиболее заметные продажи наблюдаются в акциях металлургических компаний. Последнее, по мнению Сергея Дейнеки, может быть связано с опасениями того, что очередные торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином ни к чему не приведут. "Действительно, в этот раз участники торгов, похоже, не питают сильных надежд на прорыв, - отмечает эксперт. - Вместе с тем, по нашему мнению, низкая база ожиданий - хороший повод для возможного локального роста, если сторонам все-таки удастся добиться каких-то реальных подвижек. По последним данным агентства CNBC и издания Politico, которые ссылаются на источники, знакомые с ситуацией, США могут временно освободить от введенных пошлин более 400 видов китайских товаров". Помимо новостей, связанных с торговой сферой, инвесторы будут внимательно следить за последствиями атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эр-Рияд начал военную операцию против йеменских хуситов, взявших на себя ответственность за атаку, при этом попутно представив обломки ракет якобы иранского производства. На этом фоне параллельно растет напряженность по линии Тегеран-Вашингтон, где другой острой проблемой остается ядерная программа Исламской республики. Из важной статистики, которая может повлиять на настроения рынка на предстоящей неделе, Сергей Дейнека выделил индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и США (понедельник), продажи нового жилья в США в августе и недельные запасы сырой нефти в Штатах от EIA (среда), ВВП за 2 кв. и сальдо внешней торговли США в августе (четверг), базовые заказы на товары длительного пользования в США за минувший месяц (пятница).
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