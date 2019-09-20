Рубль может установить чуть более крепкие уровни к доллару - РФПИ

Укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков, говорится в комментарии РФПИ.

Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в преддверии налоговых выплат следующей недели вполне реально. Сохранение неопределенности по многим историям глобально - это возможный риск, с точки зрения повышенной волатильности, но фундаментально траектория рубля может оставаться нейтрально позитивной из-за отсутствия угроз со стороны основных внутренних факторов.

"Наши исходные прогнозы августа о неизбежности возвращения курса в диапазон 64-66/USD сбылись даже быстрее, чем можно было рассчитывать. Более того, текущий "рисунок" торгов может давать надежду на установление даже чуть более крепких уровней, хотя более существенное укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.