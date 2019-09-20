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20 сентября 2019 года 11:18
Продолжение падения доллара откроет путь паре рубль/доллар к уровню 62,5 - FxPro
В первых числах сентября за доллар давали 67 рублей, говорится в комментарии FxPro. Движение выше этого уровня могло бы означать новую ступень на пути ослабления российской валюты. Однако рублю удалось удержаться внутри канала и бодрым шагом дойти до его "пола" на 64. Если падение продолжится, это потенциально откроет путь к области вокруг 62,5, куда доллар падал в июне-июле, уверены аналитики компании. "Как ни удивительно отмечать в конце года, у российской валюты есть все шансы не повторить плачевный опыт прошлых лет и развить укрепление в ближайшие недели, - отмечают эксперты FxPro. - Однако такой сценарий возможен при условии, что экономические данные крупных мировых экономик оправдают оптимистичные ожидания, заложенные рынком в сентябрьские котировки - в расчете, что стимулы крупнейших центробанков и правительств сработают". На взгляд аналитиков компании, эти ожидания выглядят чрезмерно оптимистичными и игнорируют уже нанесенный мировой торговле ущерб от введенных тарифов и череды неудач в переговорах Трампа и Цзиньпина. Тем не менее, пока эти настроения нарастают, рубль вполне может пользоваться спросом. Ему достаточно даже уже не укрепляться, а просто оставаться на месте, в области 62-64 за доллар и 70-71 за евро. "Своеобразным дедлайном для завершения "строительства крепости" вокруг курса российской валюты может стать октябрь, - полагают в аналитической службе FxPro. - В начале следующего месяца ожидается большая встреча представителей Китая и США. Как и неоднократно до этого, по мере приближения к дате переговоров рыночный оптимизм вполне может нарастать. Однако вот уже более года результаты подобных бесед на высшем уровне неоднократно вызывали разочарование. Как результат - из раза в раз - возвращение спроса на защитные активы, прочь от рубля и других валют развивающихся стран. Подобное может произойти и сейчас".
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Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
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