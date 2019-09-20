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20 сентября 2019 года 11:01
Ожидаем сохранения бокового движения котировок ОФЗ в краткосрочной перспективе - Промсвязьбанк
Котировки госбумаг продолжают с начала недели консолидироваться в узком диапазоне (+-4 б.п. по доходности) – в четверг доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 6,75%, 10-летних – на 2 б.п. – до 7,01% годовых, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В ближайшее время ожидаем сохранения бокового движения котировок ОФЗ на фоне возможной паузы в ослаблении ДКП ЦБ РФ", - прогнозирует аналитик банка Дмитрий Грицкевич. Приостановка ралли в ОФЗ в первую очередь связана с ожиданием паузы в снижении ставки ЦБ РФ, которая, по комментариям регулятора, достигла нейтральных значений ДКП. Вместе с тем, при сохранении ставки в октябре ожидаем ее снижения на 25 б.п. в декабре на фоне замедления инфляции и снижения ставок ведущими мировыми Центробанками (ФРС и ЕЦБ). В этом ключе до конца года кривая ОФЗ все еще сохраняет потенциал снижения на 25-30 б.п., указывает Дмитрий Грицкевич.
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20 сентября 2019 года 13:18
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры. Позицию Саудовской Аравии подтвердил постпред при ООН Абдалла... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:54
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.20 сентября 2019 года 10:36
Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:25
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:18
Нефть в четверг уверенно отскочила, но закрепиться выше 65 долларов не смогла. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым"... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:26
После нескольких лет избыточной ликвидности на рынке, когда цена денег не определялась спросом и предложением, а диктовалась процентной ставкой ФРС по избыточным резервам, мы можем вернуться к старым добрым временам торговли на денежном рынке, говорится в комментарии Julius Baer. Это означает, что... читать дальше
.19 сентября 2019 года 14:30
ФРС США не сделала намеков на дальнейшее снижение процентных ставок, и это разочаровало рынок золота, сообщается в комментарии Julius Baer. Цены упали примерно на 1,5% от своего дневного максимума после публикации решения по ставке и пресс-конференции регулятора. По мнению руководителя... читать дальше
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