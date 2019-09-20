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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные котировки продолжают умеренный рост - "Нордеа Банк"
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20 сентября 2019 года 10:54
Нефтяные котировки продолжают умеренный рост - "Нордеа Банк"
Возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки продолжают умеренно расти в утренние часы пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64,8/bbl, WTI - $58,7/bbl. В фокусе внимания рынков остается ситуация в Саудовской Аравии и отношения между США и Ираном. "На наш взгляд, возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе. Ключевым вопросом теперь является то, с какими последствиями столкнется Иран и как будут развиваться отношения между США и исламской республикой, так как американская и саудовская стороны неоднократно заявляли о причастности иранских военных к произошедшим атакам", - отмечают в "Нордеа Банке".
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20 сентября 2019 года 13:18
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Саудовская Аравия продолжает обвинять Иран в нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры. Позицию Саудовской Аравии подтвердил постпред при ООН Абдалла... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:36
Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:25
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:18
Нефть в четверг уверенно отскочила, но закрепиться выше 65 долларов не смогла. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым"... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:26
После нескольких лет избыточной ликвидности на рынке, когда цена денег не определялась спросом и предложением, а диктовалась процентной ставкой ФРС по избыточным резервам, мы можем вернуться к старым добрым временам торговли на денежном рынке, говорится в комментарии Julius Baer. Это означает, что... читать дальше
.19 сентября 2019 года 14:30
ФРС США не сделала намеков на дальнейшее снижение процентных ставок, и это разочаровало рынок золота, сообщается в комментарии Julius Baer. Цены упали примерно на 1,5% от своего дневного максимума после публикации решения по ставке и пресс-конференции регулятора. По мнению руководителя... читать дальше
.19 сентября 2019 года 14:21
В четверг днем пара евро-доллар торгуется в районе 1,1060, на вчерашних уровнях. Падение пары по итогам заседания ФРС вечером в среду составило около 50 пунктов, вплоть до 1,1013, что можно считать весьма ограниченной реакцией, но и это снижение рынок уже отыграл обратно, говорится в комментарии... читать дальше
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