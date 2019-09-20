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20 сентября 2019 года 10:25
Волатильность рынка нефти постепенно снижается - БКС
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Ряд трейдеров и аналитиков сомневаются в возможности такого быстрого восстановления, что отражается в повышенной премии в нефтяных котировках. В то же время на среднесрочном горизонте рынок по-прежнему закладывает в цены негатив из-за замедления мировой экономики и торговых войн, отмечает аналитик. Контракты на Brent с поставкой через 18 месяцев торгуются в бэквордации к ближайшим контрактам, причем спред значительно расширился за эту неделю. "На краткосрочном горизонте динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, удастся ли Саудовской Аравии действительно избежать перебоев с поставками, - считает Игорь Галактионов. - Страны ОПЕК+ уже обозначили свою позицию, что все достигнутые ранее договоренности остаются в силе и наращивать добычу другие страны не планируют. Поэтому уверенно строить прогнозы достаточно сложно. Если принять за базовый сценарий отсутствие новых шоков, то можно предположить консолидацию в рамках $64-66 за баррель Brent". Сегодня последний день обращения октябрьских фьючерсов WTI на бирже CME. Со следующей недели наблюдение будет вестись по ноябрьским контрактам. Вечером Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. С начала года число активных буровых установок снижается, что способствует ожиданию замедления добычи в Штатах. С утра фьючерсы на brent демонстрируют позитивную динамику и торгуются с ростом на 0,87% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.
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20 сентября 2019 года 13:18
Нефть прибавляет в цене из-за нервной реакции рынка на развитие конфликта на Ближнем Востоке - Банк "Санкт-Петербург"
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.20 сентября 2019 года 11:48
Последние перемены на денежном рынке США являются признаком высокой экономической активности в стране, говорится в комментарии Julius Baer. В зоне евро отсутствие спроса на дешевое финансирование говорит о том, что одно только снижение ставок не сможет простимулировать кредитование. "Мы... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:54
Возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки продолжают умеренно расти в утренние часы пятницы. Фьючерсы на Brent... читать дальше
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Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:18
Нефть в четверг уверенно отскочила, но закрепиться выше 65 долларов не смогла. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым"... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
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.19 сентября 2019 года 17:26
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.19 сентября 2019 года 14:30
ФРС США не сделала намеков на дальнейшее снижение процентных ставок, и это разочаровало рынок золота, сообщается в комментарии Julius Baer. Цены упали примерно на 1,5% от своего дневного максимума после публикации решения по ставке и пресс-конференции регулятора. По мнению руководителя... читать дальше
.19 сентября 2019 года 14:21
В четверг днем пара евро-доллар торгуется в районе 1,1060, на вчерашних уровнях. Падение пары по итогам заседания ФРС вечером в среду составило около 50 пунктов, вплоть до 1,1013, что можно считать весьма ограниченной реакцией, но и это снижение рынок уже отыграл обратно, говорится в комментарии... читать дальше
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