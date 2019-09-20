Волатильность рынка нефти постепенно снижается - БКС

В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Ряд трейдеров и аналитиков сомневаются в возможности такого быстрого восстановления, что отражается в повышенной премии в нефтяных котировках.

В то же время на среднесрочном горизонте рынок по-прежнему закладывает в цены негатив из-за замедления мировой экономики и торговых войн, отмечает аналитик. Контракты на Brent с поставкой через 18 месяцев торгуются в бэквордации к ближайшим контрактам, причем спред значительно расширился за эту неделю.

"На краткосрочном горизонте динамика нефтяных котировок будет зависеть от того, удастся ли Саудовской Аравии действительно избежать перебоев с поставками, - считает Игорь Галактионов. - Страны ОПЕК+ уже обозначили свою позицию, что все достигнутые ранее договоренности остаются в силе и наращивать добычу другие страны не планируют. Поэтому уверенно строить прогнозы достаточно сложно. Если принять за базовый сценарий отсутствие новых шоков, то можно предположить консолидацию в рамках $64-66 за баррель Brent".

Сегодня последний день обращения октябрьских фьючерсов WTI на бирже CME. Со следующей недели наблюдение будет вестись по ноябрьским контрактам.

Вечером Baker Hughes представит очередные еженедельные данные по буровой активности в США. С начала года число активных буровых установок снижается, что способствует ожиданию замедления добычи в Штатах. С утра фьючерсы на brent демонстрируют позитивную динамику и торгуются с ростом на 0,87% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.