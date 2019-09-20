Попытки укрепления российской валюты продолжатся - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом все-таки сумел завершить торги четверга под отметкой 64. В пятницу попытки укрепления российской валюты продолжатся, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать, поскольку район 62,8 является сильной поддержкой для пары доллар-рубль - там располагаются минимумы этого года.