Ожидается продолжение консолидации отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу не имеет достаточно веских оснований для сколь-либо сильного движения. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное движение, цены на энергоносители и металлы торгуются в "плюсе". Ожидается продолжение консолидации отечественных фондовых индексов, на валютном рынке не исключена очередная волна укрепления рубля к основным мировым валютам, указывает в своем обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов..