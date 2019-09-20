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20 сентября 2019 года 09:52
Ожидаем укрепления рубля ниже отметки 64 за доллар - "Открытие Брокер"
Возможно закрепление рубля ниже отметки 64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль оказался более успешным, чем рынок акций. Соответственно, можно также говорить о негативном влиянии укрепляющейся валюты на динамику бумаг экспортёров. Глава правительства Д. Медведев сообщил, что на 2020-2022 годы также планируется профицитный бюджет. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, риски дефолта по рублю продолжат сокращаться. Многие центральные банки мира продолжают снижать ставки. ЦБ Бразилии снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%. Национальный Банк Швейцарии оставил свою отрицательную ставку -0,75% без изменения, как и Банк Англии свою положительную 0,75%. Лишь ЦБ Норвегии решил выделиться из коллектива и повысил ставку на 25 базисных пунктов - до 1,50%. В любом случае, если говорить о достаточно ёмких и относительно надёжных валютах, то рубль сохраняет за собой лидерство по реальной положительной доходности (ставка минус инфляция). К середине сентября она даже выросла до 2,88%. Соответственно, интерес в рамках стратегии Carry trade будет сохраняться. Кроме того, грядут налоговые платежи, которые традиционно повышают спрос на рублёвую ликвидность. "Ждем дальнейшего укрепления рубля с закреплением ниже отметки 64 за доллар", - указывает А. Кочетков.
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