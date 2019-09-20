Восстановление интереса к ЕМ обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ - "БКС Глобал Маркетс"

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Восстановление интереса к развивающимся рынкам (ЕМ) обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 12 по 18 сентября 2019 года составил $70 млн против оттока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Ожидания смягчения глобальной монетарной политики и надежды на то, что ухудшение макроконъюнктуры, достигшее минимума в августе, уже в прошлом, подогрели интерес инвесторов к активам EM, который, однако, пока невысок. Предварительные индексы PMI за сентябрь на следующей неделе могут поддержать позитивный импульс потоков", - пишет стратег.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели, завершившейся 18 сентября, составил $30 млн против $10 млн оттока неделей ранее (вторая лучшая неделя с февраля текущего года). Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала на уровне $20 млн против тоже $20 млн притока неделей ранее (третья неделя непрерывного притока).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) приток капитала составил $40 млн против нулевого притока неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован незначительный приток капитала.