Шансы на дальнейший рост фондовых индексов увеличиваются - ИК "ФИНАМ"

Попытка российских индексов в первой половине четверга скорректироваться не увенчалась успехом, большую часть просадки инвесторы выкупили. Таким образом, указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, шансы на дальнейший рост и обновление исторических максимумов увеличиваются. Достаточно интересно выглядят акции Сбербанка.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России