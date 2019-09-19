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19 сентября 2019 года 16:50
Шансы на дальнейший рост фондовых индексов увеличиваются - ИК "ФИНАМ"
Попытка российских индексов в первой половине четверга скорректироваться не увенчалась успехом, большую часть просадки инвесторы выкупили. Таким образом, указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, шансы на дальнейший рост и обновление исторических максимумов увеличиваются. Достаточно интересно выглядят акции Сбербанка.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:26
После нескольких лет избыточной ликвидности на рынке, когда цена денег не определялась спросом и предложением, а диктовалась процентной ставкой ФРС по избыточным резервам, мы можем вернуться к старым добрым временам торговли на денежном рынке, говорится в комментарии Julius Baer. Это означает, что... читать дальше
.19 сентября 2019 года 14:30
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.19 сентября 2019 года 14:21
В четверг днем пара евро-доллар торгуется в районе 1,1060, на вчерашних уровнях. Падение пары по итогам заседания ФРС вечером в среду составило около 50 пунктов, вплоть до 1,1013, что можно считать весьма ограниченной реакцией, но и это снижение рынок уже отыграл обратно, говорится в комментарии... читать дальше
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.19 сентября 2019 года 12:35
Федеральная резервная система США, как и ожидалось, во второй раз в этом году снизила ключевую процентную ставку на 25 б.п. и указала на некоторую возможность дальнейшего сокращения стоимости заимствований в экономике. После обнародования решения по ставке фондовые рынки первоначально пошли вниз,... читать дальше
.19 сентября 2019 года 12:12
Нефтяные котировки мало меняются в утренние часы четверга, оставаясь в районе отметки $64/bbl (Brent), говорится в обзоре "Нордеа Банка". "Мы по-прежнему считаем, что на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть могут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в... читать дальше
.19 сентября 2019 года 11:14
Перспективы роста цен на защитные активы оптимистичны в условиях снижения процентных ставок ведущими центральными банками и продолжающейся напряженности в торговых отношениях крупнейших экономик мира, говорится в обзоре Инвестиционной палаты. Фьючерс на золото завершил торги среды резким... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:42
Цены на нефть могут получить поддержку со стороны покупателей при снижении до отметки 63 долл./баррель - БКС
Фьючерсы на Brent в четверг утром торгуются в районе $63,6 за баррель, угрожая снизиться еще больше, говорится в комментарии "БКС Брокер". Однако на отметке $63 инструмент может получить поддержку со стороны покупателей, учитывая высокий уровень напряженности в Персидском заливе, а также поддержку... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:25
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - HCA Healthcare, Inc.: покупка от текущих уровней: $124,98; целевой уровень: $140; стоп-лосс: $123,9; ожидаемая доходность: +12%; временной горизонт удержания... читать дальше
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