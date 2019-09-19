Рубль продолжает укрепление, пользуясь повышенным спросом перед налоговыми платежами и статусом высокодоходной валюты - "Открытие Брокер"

Рубль продолжает своё укрепление, пользуясь повышенным спросом перед налоговыми платежами сентября, а также статусом высокодоходной валюты, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль чувствовал себя более уверенно, чем рынок акций, за счёт высокой доходности российской валюты и возобновившегося роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4165 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,03%, недельная осталась на уровне 7,08%, а месячная снизилась до 7,12%. Центральные банки повсеместно снижают ставки, как, впрочем, и российский ЦБ РФ. Однако у рубля всё ещё остаётся запас реальной положительной доходности (ставка минус инфляция). К середине сентября она оказалась выше 2,8%. Соответственно, рубль сохраняет свою привлекательность в рамках стратегии Carry trade.

Глава правительства Д. Медведев заявил, что бюджет РФ в период с 2020 по 2022 годы будет оставаться профицитным. Соответственно, это предполагает дальнейшее наращивание международных резервов, что должно обеспечить устойчивость экономической системы в условиях кризиса.

Кроме того, в рубле сохраняется спекулятивный интерес. Если судить по кривым инфляции, роста реальных зарплат и товарооборота, то в перспективе у ЦБ появится необходимость борьбы с дефляцией, а не с ростом цен. Соответственно, постепенно начинают появляться прогнозы, что в 2020 году ставка регулятора может упасть до 6,00-6,25%.

И, наконец, после тревожных предыдущих дней нефть вновь начала расти. И делает она это накануне налогового периода.

"Рубль продолжает своё укрепление, пользуясь повышенным спросом перед налоговыми платежами сентября, а также статусом высокодоходной валюты", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.