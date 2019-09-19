Рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста - БКС

Рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста, и, вероятно, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться консолидация в границах 64-64,5 за доллар, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Несмотря на достаточно благоприятную ситуацию на мировых рынках, рубль открылся вниз и после некоторой коррекции продолжил торговаться с умеренными потерями. Сегмент развивающихся валют не демонстрирует единой динамики, но даже снижавшиеся его представители перешли к восстановлению после старта российской сессии.

Российский долговой рынок находится в русле восходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI ускорил рост, оттолкнувшись в среду от нового двухнедельного минимума, установленного на фоне не полной реализации предложенного объема ОФЗ на аукционах Минфина РФ.

"После выхода вверх из краткосрочного нисходящего канала, пара USD/RUB недолго повышалась, так и не сумев развить импульс роста. Вероятно, в краткосрочной перспективе мы будем наблюдать консолидацию в границах 64-64,5. В случае закрытия "часовой свечки" за одним из этих уровней, скорее всего, данное движение ускорится", - предполагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.