Краткосрочные перспективы рынка акций стали менее благоприятными - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга продолжили нисходящее движение, преодолев ближайшие поддержки (2800 и 1380 пунктов соответственно). Краткосрочные перспективы рынка акций, таким образом, стали менее благоприятными, хотя локальную поддержку индексам оказывают высокие цены на нефть, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.