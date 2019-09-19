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19 сентября 2019 года 15:02
Российская валюта вполне может вернуться в фокус инвесторов в ближайшие недели - FxPro
Российская валюта вполне может вернуться в фокус инвесторов в ближайшие недели, однако в краткосрочной перспективе рублю может быть не так-то просто развивать наступление, говорится в комментарии FxPro. Сейчас приостановка дальнейшего агрессивного снижения ставок хотя и не вызывает бурного позитивного всплеска на рынках, все же выглядит попыткой к возрождению веры в устойчивость экономики и финансовой системы, вместо дрожания перед экономическим замедлением. Уверенность в будущем - важнейшее качество для долгосрочного спроса на рисковые активы, что и помогает рублю отстаивать позиции на торгах в четверг. Вместе с тем оптимистичный тон центробанков уводит с рынка опасения скорого кризиса: даже игроки с рублем "закрыли глаза" на ослабление нефти накануне. Однако стоит принимать в расчет, что эффект от заявлений может быстро угаснуть, уступив место более тревожным фактам. Действительно, американская экономика выглядит сравнительно здоровой, однако также вряд ли можно сказать о мировых площадках в целом. ОЭСР понизил оценки темпов роста глобального ВВП до 10-летних минимумов на уровне 2,9%. Символическое погружение ниже 3% выглядит плохим предзнаменованием. Фактически, отмечают аналитики, экономика замедлялась ниже этого порога лишь в периоды турбулентности 1998, 2001-2002 и 2008-2009 годов. Во всех этих случаях рубль попадал под усиленную распродажу. Таким образом, прогноз ОЭСР выступает дополнительным тревожным звоночком. Впрочем, сейчас нет смысла паниковать, поскольку прогнозы регулярно пересматриваются. Пока больше внимания рынки уделяют тому, насколько близки к реальности пугающие новости, ведь самые свежие данные из США выглядят не столь слабыми, а смягчения политики ФРС, ЕЦБ и множества других ЦБ потенциально подогревают мировой рост. Помимо этого, отмечают в FxPro, переговорщики из Штатов и Китая скоро встретятся после продолжительного перерыва, чтобы обсудить сближение позиций по торговле. Стоит надеяться, что стороны убедились в том, насколько дорого обходятся торговые конфликты, и что прогноз от ОЭСР может стать дополнительным напоминанием об этом. За счет нынешнего торгового оптимизма, российская валюта вполне может вернуться в фокус инвесторов в ближайшие недели, потенциально нацелившись на 63 за доллар и 70 за евро. Однако в краткосрочной перспективе рублю может быть не так-то просто развивать наступление после 5% ралли с начала месяца, предупреждают специалисты FxPro.
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