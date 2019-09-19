Рублю будет сложно найти драйверы для дальнейшего укрепления - Банк "Санкт-Петербург"

Итоги заседания ФРС не принесли особого позитива рисковым активам, поэтому рублю будет сложно найти драйверы для дальнейшего укрепления, говорится в комментарии банка Банк "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем, что в ближайшее время национальная валюта будет оставаться в коридоре 64-66 руб./$ с сохраняющимися рисками возврата в диапазон 65,5-67 руб./$, что делает текущие уровни привлекательными для покупки валюты", - прогнозируют аналитики банка.