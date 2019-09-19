JPMorgan начал анализ HeadHunter с рекомендацией "ниже рынка" для его ADS

(изменен источник в 1-м абзаце, добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

JPMorgan начал анализ HeadHunter, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса, рассчитанная аналитиками, составляет $16 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "ниже рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $20,92 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость ADS HeadHunter составляет порядка $20,6 за штуку.