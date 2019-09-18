НКНХ за 2019г может выплатить 7,4 руб./акция, но этиленовый проект создает риски для дивидендов - ГПБ

Дивиденды ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) по итогам 2019 года могут составить 7,4 рубля на акцию при сохранении подхода к выплате в 50% прибыли по РСБУ, но риски для выплат создает проект строительства этиленового комплекса, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR).

"По нашим оценкам, при коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли по РСБУ, НКНХ мог бы направить на дивиденды за 2019 год 13,5 млрд рублей, или 7,4 руб. на оба класса акций", - пишут аналитики.

Главным риском для дивидендной истории НКНХ, по мнению аналитиков, остается инвестиционный проект строительства этиленового пиролиза, состоящего из двух установок общей мощностью 1,2 млн тонн в год. Компания оценивает стоимость первого этапа проекта в 234 млрд рублей (около $3,5 млрд).

"Мы полагаем, что НКНХ не сможет профинансировать проект за счет собственных денежных потоков, и компании может потребоваться внешнее финансирование в объеме до $2,7 млрд для реализации первого этапа. Это приведет к значительному повышению долговой нагрузки НКНХ на горизонте пяти лет", - говорится в материалах ГПБ.

По расчетам, даже если НКНХ полностью прекратит выплачивать дивиденды, чистая долговая нагрузка существенно вырастет (приблизительно до 3,0x).

"Таким образом, на наш взгляд, НКНХ может быть вынужден привлечь стратегического партнера (партнеров) для реализации проекта и/или вовлечь своего контролирующего акционера - группу "ТАИФ". В этом случае дивидендная политика НКНХ может остаться прежней",- говорится в отчете.

Банк напоминает, что до 2016 года НКНХ постоянно направлял на дивиденды 30% от годовой чистой прибыли по РСБУ. За 2016 и 2017 годы компания не объявляла дивиденды, а затем "неожиданно для рынка" за 2018 год решила выплатить дивиденды в размере 19,94 рубля на акцию, направив 36,5 млрд рублей, что соответствует 50% от чистой прибыли компании по РСБУ за трехлетний период (2016-2018 годы).

Ранее сообщалось, что группа "Нижнекамскнефтехим" в январе-июне 2019 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 14,8 млрд рублей, что на 27,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Занимавший ранее должность генерального директора АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов сообщал, что компания воздерживалась от выплаты дивидендов в связи с вопросами финансирования строительства нового этиленового комплекса НКНХ.

"Этот вопрос мы решили (с финансированием - ИФ), акционеры все поддержали. Я думаю, дальше выплата дивидендов со следующего года будет регулярной", - сказал Шигабутдинов после собрания акционеров по итогам 2018 года.

Также отмечалось, что "ТАИФ" договорился с финансовыми институтами по финансированию проектов по схеме 15 на 85, где 85% - кредитные средства, 15% - собственные.

"Нижнекамскнефтехим" планирует построить новый этиленовый комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год (две очереди по 600 тыс. тонн в год с производными).

Генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин сообщал в интервью "Интерфаксу", что первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, при этом запуск производств полимеров планируется осуществить за 3-4 месяца до пуска завода "Этилен-600". После компания планирует приступить к строительству второй очереди и завершить строительство всего этиленового комплекса в 2027 году.

Компания заняла у синдиката банков 807 млн евро для строительства установки по производству "Этилена-600" (организатором выступил Deutsche Bank) и еще 40 млрд рублей - на российском рынке. Средства банковского займа будут направлены на оплату контракта с германской Linde, которая предоставила технологию, выполнит инженерные работы, поставит оборудование и материалы для нового этиленового комплекса.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ". Уставный капитал НКНХ составляет 1 млрд 830 млн 239 тыс. 750 рублей, он состоит из 1 млрд 611 млн 256 тыс. обыкновенных и 218 млн 983 тыс. 750 привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая.