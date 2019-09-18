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18 сентября 2019 года 17:45
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС - "ВТБ Форекс"
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС, но тренда на укрепление это не задаст, говорится в комментарии "ВТБ Форекс". В среду перед заседанием ФРС пара евро-доллар колеблется вокруг отметки 1,10, как и в последние две недели. В том, что ФРС понизит ставку сегодня на 25 базовых пунктов, сомнений на рынке нет. Интерес вызывает то, как ФРС оценит возможность дальнейшего смягчения своей политики. "Это будет видно в первую очередь на "точечном графике" в прогнозных материалах, которые будут опубликованы в 21:00 мск вместе с решением по ставке, - отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Форекс" Алексей Михеев. - На текущий момент рынок фьючерсов на ставки закладывает с вероятностью 70,7% еще одно снижение ставки до конца года, на заседании в декабре. Однако учитывая, что состояние экономики США (за счет сферы услуг в первую очередь) остается в неплохой форме, явных причин торопиться со смягчением монетарной политики у ФРС нет. Тем более, что США и Китай скорее договорятся о промежуточном соглашении по торговле, так как это в предвыборных интересах президента США Трампа". Если ФРС ограничится лишь снижением ставки без четких обещаний снижать ее в будущем, доллар может сильно вырасти, а пара евро-доллар обновить 2-летние минимумы, упасть до 1,09 или ниже, полагает эксперт "ВТБ Форекс", поскольку в этом случае решение ФРС будет очень контрастировать с решением ЕЦБ прошлой недели, который запустил целый ряд мер монетарного стимулирования, включая количественное смягчение. "Нет сомнений в том, что и ФРС тоже придет со временем к количественному смягчению, - уверен Алексей Михеев. - Разговоры о рестарте QE возобновились после того, как на этой неделе на денежном рынке США возник дефицит ликвидности, а ставка однодневного репо поднималась до 4%. В результате чего ФРС пришлось впервые с 2008 года осуществить вливание ликвидности этом рынке". Однако факторы, которые вызвали дефицит долларовой ликвидности на этой неделе, по мнению эксперта "ВТБ Форекс", временные. Это квартальные налоговые выплаты и большой объем привлечения госдолга Казначейством США в сентябре. "Вряд ли ФРС сегодня объявит о QE, учитывая, что до этого разговоры об этой мере представителями ФРС не велись. Но даже если ФРС окажется недостаточно "мягкой", новая волна укрепления доллара будет скорее краткосрочной и не задаст нового тренда. Пара евро-доллар уже на протяжении года после каждого крупного падения существенно отскакивает от минимумов и не формирует тренда, и нет причин считать, что в этом плане что-то изменилось", - прогнозирует Алексей Михеев.
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18 сентября 2019 года 18:27
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила... читать дальше
.18 сентября 2019 года 17:36
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.18 сентября 2019 года 14:55
Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:45
Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer
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.18 сентября 2019 года 12:06
По итогам заседания ФРС США в среду, 18 сентября, доллар может укрепиться и уйти ниже отметки 1,10 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ключевым событием на глобальных площадках в среду выступает предстоящее заседание ФРС (21:00 мск) и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:55
Несмотря на то, что комментарии Саудовской Аравии частично нейтрализовали панику на энергетическом рынке, вопросы безопасности нефтяной инфраструктуры и поиска ответственных за атаку остаются открытыми, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:46
И в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после воздушной атаки в Саудовской Аравии в прошедшую субботу, говорится в обзоре Уралсиба. Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман заявил во вторник... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:14
Заявления Саудовской Аравии о готовности восстановить добывающие мощности к концу месяца и исполнить свои контрактные обязательства по поставкам нефти привели к снижению нервозности на нефтяном рынке и резкому падению котировок, с возвратом цен на нефть Brent в зону 60-65 долл./барр., сообщается... читать дальше
.18 сентября 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
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