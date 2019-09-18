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18 сентября 2019 года 17:21
Рекомендуем покупать акции HCA Healthcare - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной доходности вложений в акции HCA Healthcare (Hospital Corporation of America Holdings) - одного из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США с рыночной капитализацией около $80 млрд. Акциям присвоена инвестиционная рекомендация "покупать", целевая цена - $150 при текущей рыночной цене около $129, потенциал роста - 16,6%. HCA получает выручку за предоставление медицинских услуг пациентам в рамках государственных и частных программ медицинского страхования и непосредственно от пациентов. Выручка HCA широко диверсифицирована по регионам США и сегментам услуг здравоохранения - медицинские учреждения компания предоставляют хирургические, диагностические, реанимационные, лабораторные, радиологические, кардиологические, физиотерапевтические, психиатрические услуги, в т.ч., по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Больницы HCA Healthcare лечат и больных раком. Компания имеет доступ на быстрорастущие рынки крупных городских зон, и изменение демографической картины в сторону старения населения обеспечивает ее больницам стабильный поток пациентов Рыночная доля HCA, как утверждает сама компания, составляет 25,1%. По итогам второго квартала выручка HCA Healthcare увеличилась на 9,3% г/г до отметки в $12,6 млрд, вровень с усредненными прогнозами. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,21 и 22 цента не дотянула до ожиданий рынка. Долгосрочная динамика выручки и прибыли на акцию не внушает опасений; в оставшуюся часть года также ожидается положительная динамика выручки HCA. Что касается текущей картины с основными мультипликаторами, у акций HCA налицо значительная недооцененность по отношению к основным конкурентам и сектору в целом. С технической точки зрения, на недельном графике HCA сохраняется устойчивый восходящий тренд, при этом формируется консолидационная фигура "прямоугольник", после которой есть вероятность нового витка роста цены. "С учетом вышеизложенного мы считаем HCA Healthcare качественным консервативным вложением на ближайшие 18 месяцев, при этом целевую цену устанавливаем на уровне $150", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.
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18 сентября 2019 года 18:27
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.18 сентября 2019 года 17:36
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.18 сентября 2019 года 09:41
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