Большинство участников финансовых рынков ожидают снижения ставки ФРС США на 25 бп - "ВТБ Капитал"

Большинство участников финансовых рынков ожидают, что ФРС США (FOMC) снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75-2,00%, сообщается в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В среду завершается заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

По мнению эксперта, снижение на 50 бп маловероятно, учитывая зафиксированное недавно ускорение базовой инфляции в США и сохранение восходящего тренда на американском рынке акций (вчера индекс S&P500 вырос в самом конце торгов, закрывшись чуть выше 3000 пунктов). Однако большинство наблюдателей при этом полагают, что еще одно снижение ставки на 25 бп до конца этого года вполне может произойти.

Также в среду FOMC представит обновленные прогнозы динамики процентных ставок. В данный момент медианное прогнозное значение ставки по федеральным фондам на долгосрочном временном горизонте составляет 2,5%. "Скорее всего, регулятор также в очередной раз подтвердит свою готовность действовать соответственно ситуации, с тем чтобы обеспечить сохранение положительных темпов роста экономики и добиться выхода на целевые темпы инфляции, которая по-прежнему держится ниже таргетируемого ФРС уровня", - полагает Нил Маккиннон.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл неоднократно говорил о том, что неопределенность ситуации в мировой экономике является одной из основных причин смягчения политики ФРС. Никаких признаков снижения этой неопределенности пока не видно, подчеркивает эксперт "ВТБ Капитала". Напряженность в торговых отношениях отрицательно сказывается на экспорте, особенно из стран Азии. Согласно опубликованным сегодня данным, объем экспорта Японии в августе сократился на 8,2% г/г. Снижение продолжается уже девятый месяц подряд. В том числе экспорт в Китай снизился на 12,1% г/г, а в Южную Корею - на 9,4% г/г.

Слабую динамику демонстрирует и сводный глобальный индекс PMI, являющийся весьма точным индикатором уровня деловой активности в мировой экономике. Последние результаты зафиксировали ухудшение таких показателей, как число новых заказов, объем выпуска и уровень уверенности бизнеса. Темпы роста промышленного производства в Китае продолжают снижаться, несмотря на предпринимаемые властями шаги по монетарному и фискальному стимулированию экономики.

Еще одним фактором, который, по мнению Нила Маккиннона, будет учитывать FOMC при принятии решения по ключевой ставке, станет недавний инцидент с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии и связанное с ним сокращение предложения на рынке нефти. С точки зрения потребителей, вызванный этим скачок цен равнозначен дополнительному налогу. Рост цен на нефть может, помимо прочего, подстегнуть инвестиционную активность в США, считает экономист "ВТБ Капитала".