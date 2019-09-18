БКС Глобал Маркетс открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК"

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"БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних цен на листовой прокат, сообщается в обзоре инвестбанка.

Как полагают аналитики, мультипликаторы бумаг "Северстали" и НЛМК вырастут до уровней, соответствующих рекомендации "продавать", после того, как реализуются ожидаемые ими вышеуказанные катализаторы в течение ближайших двух месяцев.

"Бумаги "Северстали" и НЛМК торгуются с мультипликатором P/E на уровне 6,6x и 8,5x, что, на первый взгляд, не слишком убедительно для открытия "шортов", однако когда внутренние цены упадут, мультипликатор, по нашим расчетам, поднимется до уровней 12x и 10x соответственно, что вполне оправдывает открытие коротких позиций", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".