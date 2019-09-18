БКС Глобал Маркетс открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК"

"БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних цен на листовой прокат, сообщается в обзоре инвестбанка.

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Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь