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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды - "Открытие Брокер"
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18 сентября 2019 года 16:25
Фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти. Рубль чувствует себя более уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. В вечерние часы на рынке может наблюдаться повышенная волатильность. Снижение ставки ФРС не гарантировано, как и то, что будут озвучены планы по дальнейшему смягчению денежной политики. Сильные данные по строительству в США вкупе с небольшим ростом инфляции пока никак не стимулируют регулятора к активным действиям, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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18 сентября 2019 года 18:27
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила... читать дальше
.18 сентября 2019 года 17:36
Большинство участников финансовых рынков ожидают, что ФРС США (FOMC) снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75-2,00%, сообщается в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В среду завершается заседание Комитета по операциям на открытом... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:55
Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:45
Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer
Ситуация в Саудовской Аравии продолжает доминировать в заголовках новостей. Цены на нефть упали ниже 65 долл. США за баррель на сообщениях о том, что добыча может восстановиться быстрее, чем ожидалось, говорится в комментарии Julius Baer. Во время официального брифинга министр энергетики... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:58
В среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, скорее всего, примет решение снизить коридор целевой процентной ставки на 25 б.п. до 1,75% -2%, что полностью соответствует ожиданиям рынка, сообщается в комментарии Julius Baer. "Шансы на более... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:06
По итогам заседания ФРС США в среду, 18 сентября, доллар может укрепиться и уйти ниже отметки 1,10 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ключевым событием на глобальных площадках в среду выступает предстоящее заседание ФРС (21:00 мск) и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:55
Несмотря на то, что комментарии Саудовской Аравии частично нейтрализовали панику на энергетическом рынке, вопросы безопасности нефтяной инфраструктуры и поиска ответственных за атаку остаются открытыми, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:46
И в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после воздушной атаки в Саудовской Аравии в прошедшую субботу, говорится в обзоре Уралсиба. Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман заявил во вторник... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:14
Заявления Саудовской Аравии о готовности восстановить добывающие мощности к концу месяца и исполнить свои контрактные обязательства по поставкам нефти привели к снижению нервозности на нефтяном рынке и резкому падению котировок, с возвратом цен на нефть Brent в зону 60-65 долл./барр., сообщается... читать дальше
.18 сентября 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться. читать дальше
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