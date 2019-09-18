Фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти. Рубль чувствует себя более уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. В вечерние часы на рынке может наблюдаться повышенная волатильность. Снижение ставки ФРС не гарантировано, как и то, что будут озвучены планы по дальнейшему смягчению денежной политики. Сильные данные по строительству в США вкупе с небольшим ростом инфляции пока никак не стимулируют регулятора к активным действиям, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.