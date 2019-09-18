.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
18 сентября 2019 года 16:10

БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Кирилла Чуйко.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Globaltrans, "Норникель" (MOEX: GMKN), МТС и "Юнипро".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Северсталь,  МТС,  Юнипро,  Evraz


.
Лента аналитики
18 сентября 2019 года 18:27
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 17:36
Большинство участников финансовых рынков ожидают снижения ставки ФРС США на 25 бп - "ВТБ Капитал"
Большинство участников финансовых рынков ожидают, что ФРС США (FOMC) снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75-2,00%, сообщается в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В среду завершается заседание Комитета по операциям на открытом...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 14:55
Решение ФРС по процентной ставке может задать новые недельные тренды - FxPro
Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 13:45
Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer
Ситуация в Саудовской Аравии продолжает доминировать в заголовках новостей. Цены на нефть упали ниже 65 долл. США за баррель на сообщениях о том, что добыча может восстановиться быстрее, чем ожидалось, говорится в комментарии Julius Baer. Во время официального брифинга министр энергетики...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 12:58
ФРС США готова поддержать экономику - Julius Baer
В среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, скорее всего, примет решение снизить коридор целевой процентной ставки на 25 б.п. до 1,75% -2%, что полностью соответствует ожиданиям рынка, сообщается в комментарии Julius Baer. "Шансы на более...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 12:06
По итогам заседания ФРС США доллар может уйти ниже 1,10 в паре с евро - "Нордеа Банк"
По итогам заседания ФРС США в среду, 18 сентября, доллар может укрепиться и уйти ниже отметки 1,10 в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Ключевым событием на глобальных площадках в среду выступает предстоящее заседание ФРС (21:00 мск) и пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 10:55
Сохраняется риск провокации нового витка "бычьего" ралли на рынке нефти - AMarkets
Несмотря на то, что комментарии Саудовской Аравии частично нейтрализовали панику на энергетическом рынке, вопросы безопасности нефтяной инфраструктуры и поиска ответственных за атаку остаются открытыми, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева....    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 10:46
В цене нефти будут учитываться новые риски - Уралсиб
И в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после воздушной атаки в Саудовской Аравии в прошедшую субботу, говорится в обзоре Уралсиба. Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман заявил во вторник...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 10:14
Заявления Саудовской Аравии вернули цены на нефть в диапазон 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
Заявления Саудовской Аравии о готовности восстановить добывающие мощности к концу месяца и исполнить свои контрактные обязательства по поставкам нефти привели к снижению нервозности на нефтяном рынке и резкому падению котировок, с возвратом цен на нефть Brent в зону 60-65 долл./барр., сообщается...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 09:41
Brent - $64,5 за баррель
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.