Акции ГМК "Норильский никель" могут вернуться к краткосрочному росту - ИК "Велес Капитал"

Акции ГМК "Норильский никель" пытаются вернуться к краткосрочному росту и удержаться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 15900 руб.) с ближайшей поддержкой 15650 руб. Технические индикаторы при этом умеренно оптимистичны и говорят о перспективе смены краткосрочного тренда на восходящий (ADX), обращает внимание аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 16100 руб. - в этом случае стоит ожидать возвращения к историческому максимуму в 16588 руб. и, вероятно, его обновления. Преодоление поддержки, напротив, укажет на риски коррекции в район 15150-15500 рублей.

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК